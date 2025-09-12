Азербайджан ввел ограничения на импорт пищевых продуктов из 85 стран мира в связи с 15 различными заболеваниями.

Об этом заявил начальник отдела Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев.

По его словам, за прошедшую неделю в мире были выявлены новые случаи заболеваний блутангом, ящуром, оспой мелкого рогатого скота и высокопатогенным птичьим гриппом:

«В провинции Дорнод Монголии зарегистрировано заболевание ящуром, в словенских регионах Юго-Восточная и Центральная Словения, Нижняя Посавска, Засавска, в болгарских областях София и Габрово — заболевание блутангом, в административно-территориальной единице Эпир и Западная Македония Греции, в округе Триполи Ливии — оспа мелкого рогатого скота, в округе Сантарем Португалии, в автономном сообществе Андалусия Испании, в регионе Нурланн Норвегии — высокопатогенный птичий грипп».