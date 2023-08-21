Аэропорт Домодедово ограничил вылет и прилет рейсов.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что ранее аэропорт Внуково также ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 6.25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани», — сообщили в аэропорту.

По информации Минобороны, утром в Рузском районе Московской области пресекли попытку атаки беспилотника.