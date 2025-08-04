КНР ввела жесткие ограничения на экспорт ключевых минералов, необходимых западным оборонным компаниям, что заставляет их искать альтернативные источники за пределами страны. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на представителей отрасли.

Издание отмечает, что сокращение поставок редкоземельных металлов и магнитов приводит к задержкам в производстве вооружений и техники — от боеприпасов до беспилотников и истребителей. Один из американских производителей дронов был вынужден откладывать выполнение заказов на несколько недель, пока искал замену китайским компонентам.

Трейдеры рассказали, что цены на некоторые необходимые материалы выросли в пять и более раз по сравнению с довоенным уровнем из-за ограничений, введенных Пекином. Более 80 тысяч деталей, используемых в вооружении США, содержат минералы, подпадающие под китайский экспортный контроль. При этом почти все цепочки поставок зависят от китайских поставщиков, что создает серьезные риски для американской обороны.

Кроме того, китайские власти требуют от западных компаний предоставлять подробную информацию о целях использования закупаемых минералов, чтобы предотвратить их применение в военной сфере.