Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании в формате БРИКС+ призвал ускорить формирование глобальной системы управления искусственным интеллектом (ИИ), основанной на широком международном консенсусе. Его слова приводит агентство Xinhua.

По словам Си Цзиньпина странам глобального Юга нужно объединить усилия для совершенствования системы управления вопросами безопасности, совместного противодействия традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности, а также ускорения формирования глобальной системы регулирования ИИ.