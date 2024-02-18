Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал участников Мюнхенской конференции по безопасности ускорить поставки вооружений Украине, потому что времени для ожидания уже не остается. Выступая на круглом столе в рамках конференции в воскресенье, 18 февраля, он заявил, что «мы находимся в ситуации войны» и конфликт может быть решен на поле боя в течение нескольких месяцев.

«Каждый европеец должен понимать, что мы находимся в ситуации войны», — заявил глава европейской дипломатии. По его словам, ситуация в Украине, где Россия недавно одержала одну из своих крупнейших побед с весны прошлого года, «требует от нас совместной работы, более быстрой и качественной», а также быть «гораздо более подвижными и прямыми».

Жозеп Боррель подчеркнул, что в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву Евросоюз «слишком часто» колебался, опасаясь эскалации конфликта, а если бы он действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться по-другому.

«Через три месяца все решится на военном фронте. Мы не можем сказать «давайте подождем и посмотрим, что произойдет на европейских выборах» или «мы хотим больше деталей»… Мы находимся в другом политическом измерении», — настаивает верховный представитель ЕС по иностранным делам. (DW)