Ливан запросил у СБ ООН продление миротворческой миссии (UNIFIL) на юге страны после ее официального завершения 31 декабря. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Власти Ливана заявили, что завершение миссии в 2026 году было бы преждевременным и попросили о ее продлении «на ограниченный период времени». Отмечается, что Франция и «большая часть других членов Совбеза» поддержали запрос Ливана

Численность сил насчитывает более 7 тыс. человек. UNIFIL были сформированы в 1978 году.