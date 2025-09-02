Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил о готовности страны участвовать в миротворческой миссии на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Ирландия готова оказывать поддержку «коалиции желающих», в том числе путем предоставления нелетальной военной помощи, и рассмотреть возможность участия в миротворческих операциях, получивших соответствующий мандат в соответствии с Уставом ООН», — отметил Мартин в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также подчеркнул, что Дублин продолжит сотрудничество с другими государствами для содействия евроинтеграции Киева.