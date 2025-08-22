Турция может принять участие в возможной миротворческой миссии в Украине после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом сообщает проправительственная газета Hürriyet.

По словам автора статьи, Анкара не против такого развития событий, турецкие военные могут выполнить миссию по обеспечению мира в Украине.

Однако пока рамки таких сил не установлены и конкретного предложения не поступало, продолжил обозреватель Абдюлькадир Сельви. Он отметил, что если неопределенности будут устранены и задачи будут четко сформулированы, то турецкие военнослужащие отправятся в Украину «ради защиты мира».