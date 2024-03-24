Россия, не прекращая свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, продолжает нести значительные потери, в частности Черноморский флот потерял свою функциональную активность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.

Так британский чиновник отреагировал на сегодняшнюю ликвидацию Силами обороны Украины двух российских десантных кораблей «Ямал» и «Азов» в оккупированном Крыму.

«Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально неактивен», — говорится в публикации главы Минобороны Британии.

Он отметил, что флот РФ ходил по Черному морю с 1783 года, а ле «теперь вынуждена ограничивать свой флот портом».

«И даже там тонут корабли Путина!» — констатирует Шаппс.