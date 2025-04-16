Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие положения, впервые введенного 21 апреля 2022 года, согласно которому в американских портах запрещается принимать суда, связанные с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре США.

«Я продлеваю на год чрезвычайное положение в отношении Российской Федерации и предусмотренные прокламацией № 10371 полномочия, регулирующие заход и стоянку судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов», — говорится в заявлении. В документе подчеркивается, что политика и действия российского правительства продолжают представлять собой угрозу для национальной безопасности США, нанося ущерб международным отношениям Вашингтона или создавая риск их подрыва.

Первоначально этот запрет был введен президентом Джо Байденом в апреле 2022 года. «Ни одно судно под российским флагом или судно, принадлежащее России или управляемое структурами, связанными с Россией, не сможет зайти в порт США», — пояснил тогда Байден. В апреле 2024 года действие ограничения было продлено еще на год.

Накануне Дональд Трамп также продлил действие указа № 14024, подписанного Байденом 15 апреля 2021 года. Этот документ ввел санкции против России за «вредоносную деятельность за рубежом», включая вмешательство в выборы, кибератаки, коррупционные схемы с целью влияния на другие государства, а также преследование оппозиции и независимых СМИ. Указ остается в силе, предусматривая блокировку активов, санкции против связанных с ВПК структур, а также вторичные меры в отношении иностранных банков, сотрудничающих с российскими предприятиями. (moscowtimes.ru)