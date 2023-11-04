Увольнение гендиректора пропагандистского агентства ТАСС Сергея Михайлова стало наказанием Кремля за чересчур подробное освещение мятежа ЧВК «Вагнер».

Об этом The Moscow Times сообщили пять источников — высокопоставленный сотрудник ТАСС, сотрудник администрации президента, два источника в Госдуме и чиновник правительства.

Возглавлявший ТАСС с 2012 года Михайлов лишился поста 5 июля и был наказан после бунта «вагнеровцев», который стоил карьеры некоторым генералам.

Претензией Кремля к Михайлову стало излишне рьяное «новостное» освещение взятия штаба в Южном федеральном округе в тот момент, когда власть публично проявила слабость и находилась в панике. ТАСС одним из первых — рано утром в субботу 24 июня — опубликовал фотографии из Ростова, наглядно доказывающие, что бойцы «Вагнера» заняли центр города и блокировали штаб командования войсками в Украине.

«ТАСС слишком подробно и оперативно все это освещало. С ними случилось какое-то безумие. Они забыли, что их главная задача — не сообщать новости», — рассказал источник издания в правительстве.

В Кремле, где держат все СМИ под жестким контролем, были недовольны как эпизодом с мятежом Пригожина, так и в целом недостаточным уровнем пропаганды со стороны ТАСС, сказал источник в руководстве агентства и подтвердил собеседник в Кремле. Алексей Громов, первый замглавы администрации президента, курирующий СМИ, «был просто в ярости», сказал источник в ТАСС.

Последней каплей для Кремля стала информация о том, что Михайлов покинул Москву, когда бронетехника «Вагнера» маршем двигались на столицу, а из аэропортов один из другим улетали бизнес-джеты олигархов и чиновников. Сам Михайлов сообщил, что во время июньских событий «находился в своем кабинете».