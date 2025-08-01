«Установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского (Сеса Айвасяна) российскими миротворцами на наших землях без разрешения азербайджанской стороны была незаконной. Это было проявлением неуважения к суверенитету Азербайджанской Республики со стороны России».

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопросы местной прессы в связи с заявлением специального представителя Президента России Михаила Швыдкого по вопросу сноса бюста Айвазовского, а также с переименованием информационным агентством ТАСС азербайджанского города Ханкенди в “Степанакерт”.

Отмечается, что специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не в первый раз присоединяется к антиазербайджанской кампании на основе соответствующего указания.

Логично, правильно и законно демонтировать подобные памятники, незаконно установленные в период оккупации азербайджанских территорий. Заявления господина Швыдкого о якобы «отмене» российской культуры в Азербайджане-очередная ложь. Несмотря на то, что между двумя странами существует серьезный диспаритет в этой сфере, российскую культуру в Азербайджане никто не отменял.

Так, если в Азербайджане есть русский театр, школы, издания на русском языке, то в России нет театра, школ, газет и журналов на азербайджанском языке. Несмотря на этот диспаритет, мы не выступаем с заявлением об «отмене» азербайджанской культуры в России.

Однако, высокопоставленные российские чиновники должны знать, что если их антиазербайджанские меры и заявления продолжатся, не исключено внесение поправок в указанный диспаритет между Азербайджаном и Россией.

Жаль, что господин Швыдкой, побывав недавно на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в частности, в Шуше, ознакомившись с вандализмом против памятников Натаван, Узеиру Гаджибейли, Бюльбюлю и другим деятелям культуры Азербайджана, а также с разрушениями, совершенными на территории Азербайджана, не набрался смелости сделать заявления, осуждающие эти случаи.

В ТАСС, официальном государственном агентстве Российской Федерации, переименование азербайджанского города Ханкенди в Степанакерт расценивается как неуважение к территориальной целостности нашей страны и оскорбительный шаг.

В связи с этим недружественным шагом российской стороне хотелось бы напомнить, что переименование города Ханкенди в Нагорно-Карабахской автономной области, созданной еще в 1923 году на исконных землях Азербайджана, в честь большевика Степана Шаумяна — “Степанакерт”, совершившего массовые убийства азербайджанского народа вместе с армянами-дашнаками, было оскорблением для Азербайджана.

Хотелось бы сообщить российской стороне, что ожидаем прекращения случаев искажения азербайджанских топонимов ее официальными органами и упоминания наших территорий наименованиями, используемыми бывшим сепаратистским режимом.

В случае повторения подобных случаев, исходя из принципа взаимности, Азербайджан может также называть многие населенные пункты на территории России их исконными названиями.

Ждем от информационного агентства ТАСС извинений и соответствующей корректировки в этом вопросе. В противном случае, в соответствии с законодательством, против деятельности ТАСС в Азербайджане будут приняты соответствующие меры.