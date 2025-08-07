Дональд Трамп спровоцировал сброс акций Intel. «Фигура генерального директора Intel слишком противоречива, и он должен немедленно подать в отставку. Другого решения этой проблемы нет», — написал президент США в соцсети Truth Social. Сразу после этого котировки производителя микрочипов просели почти на 5,5%. Однако уже через 15 минут инвесторы отыграли половину от этого падения.

Intel уже не первый год испытывает серьезные финансовые проблемы. В прошлом месяце производитель отчитался о почти двукратном росте убытков по итогам квартала — с $1,6 млрд до $2,9 млрд. Вместе с тем компания сообщила о сокращении штата сотрудников почти на треть по сравнению с 2024 годом.

В марте Intel сменила генерального директора. Им стал Лип-Бу Тан, который с 2009 по 2021 год возглавлял разработчика ПО для проектирования чипов Cadence Design Systems. Кроме того, как сообщало агентство Reuters, он в свое время инвестировал во многие китайские компании, в том числе связанные с вооруженными силами страны. Этот факт и стал причиной недовольства и беспокойства ряда американских законодателей. Теперь на проблему отреагировал сам Дональд Трамп.

При этом президент США заинтересован в продаже Intel. По данным тайваньского новостного портала mnews.tw, господин Трамп предложил TSMC приобрести 49% акций Intel и вложить в американскую экономику $400 млрд, чтобы товары компании не облагались 100-процентными пошлинами в США. И уже сегодня власти Тайваня объявили о том, что TSMC будет полностью освобождена от американских пошлин. Котировки акций тайваньского производителя микрочипов после этого заявления выросли в цене на 4,9% — до рекордных 1180 тайваньских долларов.