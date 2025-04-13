Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Бахрейна. Соревнования прошли на автодроме «Сахир».

Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Тройку призеров замкнул его соотечественник Ландо Норрис из «Макларена».

Лидером общего зачета чемпионата является Норрис, набравший 77 очков. В активе Пиастри стало 74 очка, австралиец поднялся на вторую строчку. Третьим идет победитель чемпионата мира последних четырех сезонов нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (69 очков).

В Кубке конструкторов лидирует «Макларен» (151 очко). В тройке лидеров также располагаются «Мерседес» (93) и «Ред Булл» (71).