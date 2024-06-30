Британский пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл стал победителем Гран-при Австрии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Второе место занял австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Феррари».

Сезона-2024, в рамках которого проводится 75-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1», стартовал 2 марта в Бахрейне и завершится 8 декабря в Абу-Даби. Предварительная версия календаря на этот сезон включает рекордные 24 гонки.