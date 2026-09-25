«Азербайджан, расположенный на пересечении коридоров Восток–Запад и Север–Юг, превратился в важное связующее звено и ворота между Азией и Европой».

Об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

«Средний коридор соединяет Центральную Азию через Каспийское море с Южным Кавказом, Турцией и Европой; формирующийся Зангезурский коридор — также известный как маршрут взаимосвязанности TRIPP — еще больше укрепит роль Азербайджана как регионального центра и создаст новые возможности для торговли, инвестиций и промышленного сотрудничества на всем евразийском пространстве», — отметил глава государства.