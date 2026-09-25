Министерство обороны Японии планирует к весне 2036 года создать группировку из шести боевых космических аппаратов, которые должны защищать искусственные спутники страны от нападений «спутников-убийц» потенциальных противников. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, положение о создании такой группировки предполагается включить в основополагающие документы по вопросам обеспечения безопасности, которые кабинет министров намерен принять в конце года.

«Спутники-телохранители», как сообщается, должны контролировать ситуацию вокруг гражданских японских орбитальных аппаратов. Они будут мешать приближению к ним «спутников-убийц», способных совершать нападения с использованием жесткого излучения или механических манипуляторов.

Экспериментальный «спутник-телохранитель» предполагается запустить в 2028 финансовом году (завершается 31 марта 2029 года). Затем с 2033 финансового года будет создана группировка из шести таких аппаратов. Ее формирование предполагает также принятая в июле прошлого года Министерством обороны Японии программа действий в космическом пространстве.