Власти Финляндии при сотрудничестве с частным бизнесом рассчитывают добиться увеличения производство боевых припасов.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

«Цель — дальнейшее увеличение и без того большого производства боеприпасов путем сотрудничества государства и промышленности», — сказал финский глава военного ведомства.

При этом Хяккянен добавил, что на указанные цели планируется выделить деньги из фондов, которые были созданы Европейским Союзом.