Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе визита в Соединенные Штаты Америки дал интервью американскому телеканалу Fox News. На сайте телеканала распространен материал, основанный на некоторых высказываниях главы государства в интервью.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев в интервью сказал: «Любой стране как в нашем регионе, так и за его пределами будет очень трудно сказать что-либо плохое о сегодняшнем достижении. Ибо сегодня мы по сути сделали последний шаг к установлению мира».

Как подчеркивается в материале, Президент Азербайджана заявил, что достигнутое соглашение по Зангезурскому коридору (TRIPP) не направлено против кого-то. Он отметил, что это новый проект транспортной связанности, который станет одной из значимых составных частей международных транспортных маршрутов.

Президент Ильхам Алиев в интервью также поблагодарил Президента США Дональда Трампа и его команду за роль в достижении соглашения.

Глава государства также рассказал об отношениях с Россией и сбитии самолета «Азербайджан Хава Йоллары» номер 8243 в декабре 2024 года. Он отметил, что Азербайджан не считает это преднамеренной атакой. «Нашим единственным требованием было признание этого факта, наказание виновников преступления и полная выплата компенсаций», – добавил Президент Ильхам Алиев.