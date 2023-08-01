«Я подумал, Европейский союз может быть лучшим посредником».

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос о переговорах с Арменией с участием Шарля Мишеля.

Глава государства отметил, что это была инициатива председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля:

«Он пригласил нас, и мы приняли приглашение. Потому, что учитывая уровень сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, и Арменией и ЕС, мы считаем естественной активизацию Евросоюза. Я подумал, что Европейский союз может быть лучшим посредником, потому что наши отношения основаны на взаимном уважении, доверии и взаимных интересах. Одним словом, эта инициатива в настоящее время превращается в очень активную форму диалога, поскольку мы встречаемся не только в Брюсселе, но и в рамках Европейской мирной инициативы. В последний раз эта встреча проходила в Кишиневе. Считаю это важным, потому что в случае стагнации мы не можем быть застрахованы от любого опасного сценария», — отметил глава государства.