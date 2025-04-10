Евросоюз решил отложить действие новых пошлин на американский импорт на три месяца после того, как Дональд Трамп объявил о паузе в торговой войне. Правда, 10%-ный новый сбор на европейские товары все равно пока будет действовать, а ЕС продолжит разработку ответных мер против США.

В Еврокомиссии «приняли к сведению заявление президента Трампа» об отсрочке пошлин на 90 дней и «хотят дать шанс переговорам», сообщила в Х председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен: «Пока мы завершаем подготовку контрмер ЕС… мы отложим их на 90 дней. Если переговоры не принесут результата, наши контрмеры вступят в действие». ЕС открыт для обсуждения любых вариантов, а пока работа над дальнейшими мерами в ответ на введенные Трампом пошлины продолжается, предупредила фон дер Ляйен.

В среду в полночь в силу вступили пошлины, о которых Трамп объявил 2 апреля, – 10% на весь импорт в США и повышенные ставки для шести десятков стран; для ЕС дополнительный сбор составил 20%. Однако через 13 часов 18 минут президент сообщил об отсрочке на 90 дней повышенных пошлин. Это спровоцировало историческое по масштабам ралли на фондовых рынках: совокупная капитализация американских компаний выросла на рекордные для одного дня торгов $5,1 трлн.

В четверг сильный рост продолжился на азиатских и европейских рынках: так, панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос к 14.00 мск на 5,7%. Правда, было и несколько исключений: индексы Китая, Индии, Южной Кореи изменились в ту или иную сторону примерно на 1%. Торговая война не закончена, предупреждают аналитики. «Нам еще предстоит понять, как выглядит новый мировой порядок, – цитирует Bloomberg Кима Форреста, директора по инвестициям Bokeh Capital Partners. – Волатильность [на рынках] сохранится, пока не закончатся переговоры. А они никогда не закончатся».