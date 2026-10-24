США могли бы ввести торговые пошлины в 200% в отношении России и Украины, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, такая мера, теоретически, повлияла бы на заключение мирной сделки и приблизила конец войны так же, как до этого подобные тарифы помогли «положить конец восьми войнам». «Пять из этих восьми, я бы сказал, закончились именно благодаря торговле и пошлинам: мы предупредили, что если вы продолжите воевать, мы наложим на вас обоих пошлину в размере 200%. И, как ни удивительно, они прекратили войну», — сказал Трамп на предвыборном митинге республиканцев во Флориде.

При этом глава Белого дома усомнился в эффективности такого подхода по отношению к Москве и Киеву. «Возможно, нам стоит немедленно применить этот подход к Украине и России. Никогда об этом не думал. Но мы мало что у них покупаем, чтобы применить это к ним. Так что это все равно не сработает», — заявил президент. Подобные высказывания звучат на фоне сообщений о подготовке масштабных трехсторонних мирных переговоров с участием США, России и Украины, которые запланированы на первую половину ноября в ОАЭ. Об этом накануне сообщил, в частности, представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ключевой темой трехсторонних переговоров президент Владимир Путин обозначил «вопросы безопасности для РФ и Украины после выхода на мирное урегулирование». Помощник Путина Юрий Ушаков после встречи российского президента со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября также называл «десятые числа ноября» как предварительную дату переговоров США, Украины и России.

Трамп в среду в очередной раз заявил, что правительство США приблизилось к остановке войны. «На днях я говорил с Владимиром Путиным об урегулировании войны с Украиной; кстати, мне кажется, что мы приближаемся к этому — возможно, сейчас мы ближе всего к решению, чем когда-либо прежде», — говорил он. (themoscowtimes.com)