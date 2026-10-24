Американская разведка получила сведения о том, что Иран значительно активизировал подготовку нападений на представителей США за рубежом. В письме госсекретарю Марко Рубио от 23 октября директор Национальной разведки Джей Клейтон предупредил, что подготовка убийств американских граждан достигла «продвинутой стадии» как на Ближнем Востоке, так и в некоторых других странах. Документ первым опубликовал израильский журналист Барак Равид на сайте Axios. Копии письма получили также Associated Press и CBS News.

Одностраничное письмо, не имеющее грифа секретности, было направлено Рубио как государственному секретарю и советнику президента по национальной безопасности. Копию получил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В документе не названы предполагаемые жертвы, конкретные страны, где готовятся нападения, или способы их осуществления. Не сообщается также, насколько близка реализация этих планов.

Накануне CNN сообщила со ссылкой на несколько источников, что США спешно вывозят часть дипломатов и членов их семей из ближневосточных стран. В Саудовской Аравии Госдепартамент 21 октября распорядился об обязательном выезде сотрудников, не выполняющих критически важных функций, и членов семей американского персонала. Распоряжение касается посольства в Эр-Рияде и консульств в Джидде и Дахране.

Официальной причиной названы участившиеся нападения йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. В последние недели они наносили ракетные удары и атаковали беспилотниками нефтяные объекты и аэропорты Саудовской Аравии. По данным CBS News, в результате удара по международному аэропорту в Эр-Рияде в начале октября погибли не менее 12 человек, в том числе гражданин США, более 300 получили ранения.

Вашингтон негласно пересматривает численность персонала дипломатических представительств в Иордании, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Ливане. Представитель Госдепартамента подтвердил CNN временное сокращение штатов в четырех странах — Иордании, Ливане, Катаре и ОАЭ. В Бахрейне и Кувейте, по его словам, изменений численности персонала пока нет.

Associated Press со ссылкой на трех американских чиновников подтверждает, что сокращение дипломатического персонала связано с угрозами со стороны Ирана и хуситов. При этом первоначально Госдепартамент публично объяснял принимаемые меры только нападениями йеменской группировки, не упоминая разведывательную информацию о предполагаемой подготовке покушений.

По данным CBS News, американские военные также негласно сокращают свое присутствие на некоторых объектах в регионе. Об этом телеканалу сообщили представитель администрации и высокопоставленный военный чиновник. Конкретные места передислокации и численность выводимого персонала не раскрываются.

Меры предосторожности принимаются на фоне обсуждения в Вашингтоне возможности возобновления военных действий против Ирана. Как сообщает CNN, Дональд Трамп допускает новые удары после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Израиль, по словам источников телеканала, добивается более раннего возобновления американских ударов по Ирану, но пока безуспешно. При этом американские чиновники, опрошенные Associated Press, отрицают связь сокращения дипломатического персонала с подготовкой новой военной операции.

Выступая 23 октября на предвыборном митинге во Флориде, Трамп вновь допустил военные действия против Тегерана, если тот не согласится на сделку с Вашингтоном. «Мы можем провести еще одну небольшую операцию “Эпическая ярость”, или они согласятся», — заявил президент, имея в виду американскую военную кампанию против Ирана, начавшуюся в феврале. (israelinfo.co.il)