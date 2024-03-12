Азербайджано–армянские отношения, вероятно, останутся напряженными, но возвращение Азербайджаном Карабаха снизило нестабильность. При этом возможная военная конфронтация, вероятно, будет ограниченной по продолжительности и интенсивности.

Об этом говорится в докладе «Ежегодная оценка угроз» разведывательного сообщества США.

«Тем не менее, отсутствие двустороннего мирного договора, близость их вооруженных сил, отсутствие механизма обеспечения прекращения огня сохранятся», – отмечается в докладе. (Минвал.аз)