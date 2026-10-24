В историческом гостевом доме «Орлиное гнездо», которым пользовался германский фюрер Адольф Гитлер и другие высокопоставленные нацисты, в ночь на 24 октября произошёл крупный пожар. По сообщению баварской полиции, задержан один подозреваемый.

Возгорание на альпийском курорте, известном как «Орлиное гнездо» или Кельштайнхаус, началось в пятницу вечером.

Сигнал о пожаре поступил около 21:15 по местному времени, и, по словам полиции, прибывшие пожарные уже по пути видели пламя, «ясно различимое» издалека, а на месте обнаружили здание «полностью охваченным огнем». На месте работало около 200 сотрудников экстренных служб, тушение осложнялось труднодоступностью местности. Пострадавших нет.

Неподалёку от места происшествия был задержан подозрительный человек, и сейчас следователи выясняют, причастен ли он к поджогу, говорится в заявлении полиции. О возможных мотивах пока не сообщается. Немецкий таблоид Bild сообщил, что задержанный был на мотоцикле.

Гостевой дом на горе Кельштайн на высоте 1834 метра в округе Берхтесгаден в Баварских Альпах был построен в 1937–1938 годах как подарок от НСДАП на 50-летний юбилей Гитлера. Неподалеку находилась летняя резиденция Гитлера Бергхоф.

По словам секретаря Кристы Шредер, Гитлер бывал в чайном домике нечасто, поскольку плохо переносил разреженный воздух, но приглашал в него высокопоставленных иностранных гостей, чтобы поразить их замечательной архитектурной жемчужиной.

После окончания Второй мировой войны Оберзальцберг оккупировали американские войска. В Кельштайнхаусе расположился штаб военных. Резиденция была конфискована американцами 1 апреля 1946 года, но уже в 1951 году дом вернули баварскому правительству, которое приняло решение его снести. Впоследствии суд заблокировал это решение.

После войны «Орлиное гнездо» использовалось для съёмок фильмов – в частности, там сняты большинство сцен фильма Александра Сокурова «Молох» (1999).

В 1960 году, по случаю 150-летия вхождения Берхтесгадена в состав Баварии, правительство этой федеральной земли передало контроль над зданием специальному фонду, который обеспечивает использование получаемых доходов на благотворительные цели. Это довольно популярный среди туристов гостевой дом с несколькими ресторанами.

К дому ведет дорога, которая на отрезке 6,5 км проходит через пять туннелей и заканчивается на площадке, от которой гости пешком преодолевают туннель длиной 124 м, ведущий к отделанному бронзой лифту вместимостью 20 человек. Лифт за 41 секунду поднимается на высоту 124 м, где расположен Кельштайнхаус. Из гостевого дома открываются виды на красоты Альп.

На сайте Кельштайнхауса говорится, что место служит «напоминанием-предостережением о безднах бесчеловечной нацистской диктатуры». (svoboda.org)