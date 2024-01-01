Иранский военный корабль Alborz прошел через Баб-эль-Мандебский пролив и вошел в Красное море.

Как передает The Times of Israel, военные корабли Ирана действуют в регионе для обеспечения безопасности судоходных путей с 2009 года.

Поддерживаемые исламской республикой хуситы в Йемене за последние недели атаковали более 20 судов, проходящих по судоходному маршруту в Красном море. Иран утверждает, что хуситы действуют самостоятельно и не получали указаний от Ирана.

Однако в прошлом Тегеран поставлял повстанческой группировке беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты, некоторые из которых использовались в недавних атаках.