Лидер «Яблока» Григорий Явлинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности стать переговорщиком с Украиной об остановке боевых действий.

«Прекращение огня — принципиальная позиция Явлинского. Лидер «Яблока» считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня, и готов лично в них участвовать», — сообщила партия по итогам встречи, которая состоялась в Кремле 26 октября.

В официальном сообщении «Яблока» также отмечается, что тема войны в Украине стала основной в ходе разговора Путина и Явлинского. Кроме того, они затронули проблемы российской экономики «в условиях фрагментации мировой экономической системы». При этом президентские выборы 2024 года стороны не обсуждали, подчеркнули в «Яблоке».

До этого о визите Явлинского в Кремль сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. По его данным, лидер «Яблока» приехал в Кремль после встречи Путина с лидерами ведущих религиозных объединений поздно вечером 25 октября.

Ранее пресс-секретарь политика Игорь Яковлев утверждал, что Явлинский не ведет никаких переговоров с администрацией президента по поводу предстоящих в марте 2024 года президентских выборов. По его словам, Явлинский считает, что на данный момент «ситуация в стране такова, что инициатива о выдвижении кандидатом в президенты должна исходить от людей». Поэтому он готов рассмотреть возможность своего выдвижении при условии, если «инициативно будет собрано не менее 10 млн подписей» за то, чтобы он участвовал.

Глава «Яблока» Николай Рыбков отмечал, что партия пока не приняла решения по поводу выдвижения кандидата на выборы. «Идет серьезное обсуждение, будут обсуждения на федеральном политическом комитете, на съезде партии. Аргументы за и против участия очень существенные», — подчеркивал он.

Явлинский выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, набрав по итогам голосования 1,05%. В Кремле допускают участие кандидата от либеральных сил в предстоящих выборах, говорили «Ведомостям» четыре источника, близкие к администрации президента. В качестве примера они называли Венедиктова. По словам одного из собеседников, результат такого кандидата должен показать, что все в обществе поддерживают политику Путина, а война в Украине должна продолжаться. (moscowtimes.ru)