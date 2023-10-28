Позиция Франции демонстрирует ее отказ извлекать уроки из нынешней ситуации в бывших колониальных регионах.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, озвученным им на брюссельском заседании Совета Европейского Союза, передает Trend.

«Напротив, Франция упорно пытается компенсировать свои неудачи в Африке и других регионах своим вмешательством в наш регион, которое ранее уже было обречено на провал. Если Франция захочет менее безболезненно решать вопросы, связанные с ее хрупким существованием в своих бывших колониях, Азербайджан может предложить посреднические услуги в этом направлении.

Франция должна положить конец своей коварной политике, направленной на поддержку и вооружение агрессивной Армении, которая препятствует миру и стабильности в нашем регионе», — отметили в МИД.