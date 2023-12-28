Референдум положит конец всем спекуляциям о том, хотят или нет граждане Республики Молдова вступления страны в Европейский Союз. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу.

Согласно его заявлению, референдум даст очень четкую картину желания людей быть частью европейской семьи. Лидер правящей партии заявляет, что в 2024 году военные риски для Республики Молдова не предвидятся, но он убежден, что гибридные атаки Кремля продолжатся, передает ipn.md

Председатель парламента приветствует инициативу президента Майи Санду о проведении референдума в 2024 году. Игорь Гросу считает, что данное мероприятие узаконит желание граждан быть частью европейского блока.

«Президент Майя Санду выступила с такой инициативой. Предложение организовать референдум уже звучало ранее от представителей оппозиции. Референдум имеет свою цель, но имеют значение и результаты выборов. Потому что все выборы — это своего рода референдум, после которого вы видите, сколько людей проголосовало за определенный политический вариант.

Я считаю, что это мероприятие положит конец спекуляциям о том, хотят ли молдаване быть в Евросоюзе. Я убежден, что молдаване хотят быть частью этой европейской семьи, пространства мира и благополучия. Это рынок с 500 миллионами потребителей, четкие правила, никто тебя не шантажирует, потому что им не нравится твое вино или твое яблоко», — заявил Игорь Гросу в ходе передачи «În context» на общественном телеканале.

24 декабря президент Майя Санду обратилась к парламенту с просьбой организовать референдум, в ходе которого граждане решат, хотят ли они вступления Республики Молдова в Европейский Союз или нет. Глава государства просит провести референдум осенью, когда пройдут и президентские выборы.

Согласно новому Избирательному кодексу, республиканский референдум не может быть организован в один день с местными, парламентскими или президентскими выборами. (point.md)