В Сан-Франциско прошла встреча двух наиболее влиятельных лидеров современной международной политики — президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Главный итог переговоров: идея многополярного мира уходит в прошлое, в то время как США и Китай формируют новую архитектуру миропорядка в биполярном формате.

К встрече главы двух государств пришли в довольно непростое время и в условиях сложных двухсторонних отношений. Фоном служила их не совсем удачная встреча в ноябре прошлого года в Индонезии на саммите G20. Очередным поводом для спада отношений стал инцидент с китайским воздушным шаром, который сбили США. Американцы утверждали, что это был разведывательный аппарат, китайцы, в свою очередь, говорили, что это метеозонд, который «совершенно случайно вошел в американское воздушное пространство». Как бы там ни было, страны снова начали враждовать. И вот мы стали свидетелями новой и, как кажется, более удачной попытки отойти от роста враждебности и перехода к более конструктивным отношениям.

Что же изменилось и так сильно, что две большие страны вновь попытались поговорить и как-то наладить отношения и связи? Очень многое.

Начнем с Китая. Здесь несколько плоскостей заинтересованности Пекина в более продуктивных отношениях с США и далее с Европой.

Во-первых, очень сложное, можно сказать плачевное состояние китайской экономики. Главная причина — политика китайского руководства во главе с Си Цзиньпином по опоре на внутренний рынок, чтобы избежать зависимости от объема экспорта. Планы были грандиозные, но ничего не получилось.

За прошедшие годы удалось вывести китайское население из нищеты, но оно осталось достаточно бедным. В результате из-за плохих отношений с Западом уменьшился экспорт, а внутренний спрос пропорционально не вырос. Производственные мощности оказались не загруженными, производство начало сворачиваться.

К этому добавился кризис в строительстве. Компания Evergrande Group прошла процедуру банкротства, а вторая еще более крупная компания Country Garden Holdings имеет объем задолженности около $187 млрд, которую она погасить не может. Заметим, что строительная отрасль дает около 30% ВВП страны. К тому же на нее завязаны и другие сектора от металлургии до химической промышленности с энергетикой.

Неприятности девелопмента затронули банковскую сферу. Общий объем задолженности в строительной индустрии составляет $5 трлн и банки не в состоянии кредитовать строительство, так как у самих проблемы из-за невозврата уже выданных строителям кредитов.

Во-вторых, из-за внешнеполитических проблем Китая резко усилился reshoring — процесс выведения производства, в частности, американскими компаниями из Поднебесной либо на родину, либо в другие страны. Аналогично ведут себя и европейские промышленные гиганты. При этом наиболее сложное и новейшее производство выводится в США, где есть более квалифицированная рабочая сила, а также широко внедряется роботизация, что снижает трудовые издержки. Кроме того, в Китае совершенно не защищается интеллектуальная собственность, а многие достижения китайской промышленности появились благодаря несанкционированному заимствованию, то есть банальному воровству технологий и копированию оборудования. Остальные производства выводятся поблизости в Мексику. В текущем году она обогнала Китай по объему поставок в США.

Особенно беспокоит китайское руководство вынос производства микросхем в Индию, которая является геополитическим соперником и достаточно быстро наращивает производственную мощь. Темпы роста ВВП Индии гораздо выше, чем у Китая. В 2022 году они составили 7,8%, а у Китая — 3%.

В-третьих, по всей стране катится волна протестных выступлений. Пока китайцы протестуют по экономическим причинам из-за сложностей с ипотекой, неполучения уже оплаченных, но не построенных квартир и т.д. Каждый день в провинции фиксируется до 100 таких выступлений и есть все основания для дальнейшего роста протестов.

Добавим к этому негативные социальные и демографические проблемы. К ним относится старение населения и огромная безработица среди молодых людей возрастом до 30 лет. В некоторых провинциях она доходит до 50%.

В-четвертых, возникла реальная угроза втягивания Китая в гонку вооружений без всяких перспектив ее выиграть. Буквально накануне встречи Байдена и Си в США были проведены успешные испытания бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider. Другими словами Китаю показали наглядную иллюстрацию, что США переходят на такие системы вооружений, которые его потенциальные противники получат только в отдаленной перспективе.

Тем более, что в нее неизбежно втянутся Япония, Южная Корея, Австралия и в той или иной степени Индия. Дело не только в номинальных показателях ВВП, но также в научных и технологических возможностях этих стран. Они же достаточно велики и органично дополнят оборонный комплекс США.

В-пятых, свой третий срок товарищ Си обосновывал скорой интеграцией Тайваня и необходимостью концентрации власти. Расчет строился на том, что после ухода из Афганистана в США возобладают изоляционистские настроения и после, как казалось, поражения Украины в войне с Россией Запад не найдет сил и ресурсов на противостояние как с Москвой, так и тем более с Пекином. В таком случае Тайвань будет сдан.

Однако все пошло не так. Россия Украину не победила, Израиль начал зачистку террористов в Газе, а США заявили, что могут полностью поддержать своих союзников в Киеве и Иерусалиме.

У товарища Си не очень простая ситуация в Пекине. Сначала исчезают министры, потом вообще молодой человек по меркам китайской номенклатуры (68 лет) бывший премьер Ли Кэцян умирает от сердечного приступа. Это тот Ли, который должен был стать новым председателем КНР.

Эксперты называли Ли Кэцяна последним технократом на высших постах. Его отставка знаменовала конец эпохи, когда главным критерием карьерного роста для чиновников были опыт и эффективность, а не политическая лояльность Си Цзиньпину.

Подобные чистки в партийных и правительственных кругах говорят о росте недовольства первым руководителем. Купировать неблагоприятный фон можно улучшением отношений с Западом и в первую очередь с США. Обратим внимание на исчезновение министра обороны Ли Шанфу и министра иностранных дел Цинь Гана. Оба были известны своими пророссийскими взглядами. Их исчезновение не только результат внутриэлитных разборок, но также демонстрация кардинальной перемены внешнеполитического курса.

В то же время в Вашингтоне дали понять, что готовы пойти на определенное сближение с признанием за Китаем его роли в системе международных отношений. Для китайского руководства и товарища Си особенно очень важно признание его страны второй в мире. На встрече в Сан-Франциско они его получили.

Снижение напряженности с Китаем дает возможность Байдену сосредоточиться на Украине и Израиле. Об этом он на днях написал в своей колонке в газете The Washington Post.

«И Путин, и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с карты соседнюю демократию. И Путин, и Хамас надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться возникшим беспорядком. Америка не может и не позволит этому случиться. В интересах нашей национальной безопасности и на благо всего мира. <…> Я также немедленно отправился в Израиль — первый американский президент, сделавший это во время войны, — чтобы продемонстрировать солидарность с израильским народом и подтвердить миру, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Израиль должен защитить себя. Это его право».

О конкретных договоренностях стороны высказываются очень осторожно и скорее всего они документально не оформлены.

Тем не менее, определенные выводы можно сделать.

На обозримый период снята угроза открытия третьего фронта на Тайване. Си четко заявил, что возможно только мирная интеграция острова с материком.

Для Москвы и Тегерана это очень неприятная новость. Теперь у США развязаны руки в отношении помощи Украине и Израилю. На это ресурсов у них хватит, а у России уменьшаются шансы в войне на истощение.

Более того, западные союзники Украины серьезно взялись за российский нефтяной экспорт вплоть до либо его полного блокирования, либо серьезного уменьшения. Если Дания перекроет для танкеров, транспортирующих российскую нефть, свои проливы, то обвалится более 60% экспорта и перенаправление, например, на Мурманск будет достаточно сложным. К тому же мурманский порт из-за относительной мелководности не может принимать крупные танкеры.

Хотя представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что позиция ее страны в отношении войны в Украине состоит в объявленных 12 пунктах мирного урегулирования, тем не менее, без большого шума Поднебесная будет подталкивать Россию к завершению войны. Никакой поддержки, кроме, возможно, словесной Москва от Пекина не получит. Точно также станут проблематичными поставки снарядов из Северной Кореи. Не будет из-за Путина товарищ Си рисковать своими отношениями с Байденом.

Точно также будет с Ираном. Китай способствовал нормализации отношений Эр-Риада с Тегераном и на этом все. Если аятоллы хотят играть с огнем на Ближнем Востоке, то это их выбор и возникшие и будущие проблемы тоже их. Особо на Китай им теперь рассчитывать не стоит. Наоборот, Пекин кровно заинтересован в том, чтобы в регионе прекратилось противостояние, и важнейший торговый путь через Индийский океан и Красное море был безопасным.

В Москве не зря нервничают, что видно по истерическим высказываниям на федеральных телеканалах. Если Пекин на них обвиняют в мягкости, то дела у Путина очень плохие. Выражаются они в трехзвенной формуле: про Россию, без России, для России. О чем два лидера договорились и еще договорятся в будущем, товарищ Си сообщит своему российскому вассалу без права на высказывания своей точки зрения.

Столь лелеемая Россией многополярность умирает, так и не родившись. Возникает новый мировой порядок, в котором Россия займет свое место в задних рядах. И это сигнал не только ей, но и крайне воинственным тегеранским аятоллам, что у них тоже никаких перспектив.

Мировые гиганты находят общий язык, к процессу будут подключены другие союзники США в Европе и Азии, остальным придется принять новые правила игры, которые будут разработаны в ближайшей перспективе.

И это главный результат пакта Байдена — Си.