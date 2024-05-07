Всего за два часа до старта Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило первый тестовый запуск пилотируемого корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС). Как сообщают мировые СМИ ранним утром во вторник, 7 мая, причиной стала проблема с клапаном выпуска кислорода ракеты-носителя Atlas-V производства United Launch Alliance (ULA), которая должна была вывести Starliner на орбиту.

Запуск пилотируемого космического корабля Starliner был запланирован на 22:34 по местному времени 6 мая с космодрома на мысе Канаверал. Ожидалось, что астронавты NASA Барри «Бутч» Уилмор и Сунита Уильямс проведут на МКС около недели, после чего вернутся на Землю.

Как заявил глава NASA Билл Нельсон в соцсети X, комментируя отмену запуска, его основным приоритетом является безопасность астронавтов. «Мы совершим запуск, когда мы будем готовы», добавил он, не указав конкретной даты. «Дайте нам знать, если потребуется одолжить ракету», — прокомментировал этот пост основатель компании SpaceX Илон Маск.

Boeing наряду с компанией SpaceX принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой — доставка астронавтов в космос. Boeing получил более 5 млрд долларов на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX — 3,1 млрд долларов. SpaceX уже выполнила несколько миссий по доставке астронавтов на кораблях Crew Dragon.

Как напоминает немецкий еженедельник Der Spiegel, первый запуск корабля Starliner с астронавтами на борту откладывают уже не в первый раз: «Помимо прочего, Boeing пришлось устранять дефекты в парашютах капсулы и ее жгутах проводов, чтобы исключить риск возгорания». (DW)