Недавно целый ряд западных таблоидов, таких как New York Post и Daily Mail, начали распространять информацию о том, что астронавты NASA Сунита Уильямс и Бутч Уилмор сильно похудели и врачи стали пристально следить за их здоровьем.

В ответ на эти заявления сначала выступила сама Уильямс, отметив, что с ней все в порядке. Затем в ситуацию вмешалось NASA. Главный специалист по здравоохранению и медицине космического агентства Дж. Д. Полк отверг слухи о проблемах со здоровьем астронавтов, заявив, что они пребывают «в абсолютно превосходном здравии и хорошем состоянии», передает naked-science.ru.

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор застряли на МКС из-за технических проблем с космическим кораблем Starliner компании Boeing. По изначальному плану миссии они должны были провести в космосе чуть больше недели, однако находятся на орбитальном форпосте уже почти полгода и вернутся домой только зимой.