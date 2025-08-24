Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что состояние его здоровья — хорошее, несмотря на различные инсинуации.

«Наши беглые (выехавшая за рубеж белорусская оппозиция — прим. ТАСС) иногда пописывают, [мол], Лукашенко умирает. Он больной, он умирает. Вижу, мне доложили об этом, некоторые спецслужбы, в том числе дружественных [стран], прощупывают — а как здоровье президента [Белоруссии]», — сказал лидер республики в эфире телеканала «Первый информационный«.

По словам Лукашенко, недавно он прошел полное медобследование. «Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Что они только не творили со мной и даже в мозги залезли. И некоторые спецслужбы [интересует] здоровье — читаю же интернет — там [пишут], что умирает. Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют. Тем более, я рад, все нормально», — добавил президент.