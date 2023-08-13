Давид Барнеа, возглавляющий службу внешней разведки Израиля (Моссад), в воскресенье отверг появившиеся в прессе сообщения о том, что военное руководство страны якобы планировало выступить с заявлениями в обход премьер-министра о проблемах с боеготовностью армии из-за отказа тысяч резервистов продолжать добровольную службу в знак протеста против проводимой правительством судебной реформы. Об этом говорится в сообщении от имени Давида Барнеа, которое распространила канцелярия Нетаньяху.

«Информация о координации действий силовых структур по теме ущерба дееспособности армии не соответствует действительности и не отражает позицию главы «Моссада», которую он высказывает на форумах по безопасности и политическому руководству, а не в СМИ», — говорится в сообщении.