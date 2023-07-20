Прошло ровно две недели со дня публикации комплиментарной в адрес ЦРУ статьи известного продемократического американского журналиста Уильяма Аркина (William Arkin) в журнале «Newsweek» с заголовком «Слепые зоны ЦРУ в российско-украинской войне» (https://inosmi.ru/20230709/tsru-264209302.html), которая наделала много шуму и по факту не выполнила поставленную задачу. К ЦРУ, а главное – к ее руководителю Уильяму Бёрнсу появилось множество вопросов осуждающего характера, на которые, вероятно, теперь ему придется отвечать на слушаниях в Конгрессе США.

А вопросы, вытекающие из проведенного автором расследования, над которым он работал три месяца, проведя беседы с более чем дюжиной высокопоставленных офицеров разведки, вооруженных сил, экспертов, официальных лиц, требуют серьезного разбирательства, и в случае подтверждения приведенных данных ставят под сомнение, мягко говоря, целесообразность самого пребывания Бёрнса на посту главы ЦРУ. Потому как, судя по статье, глава ЦРУ превысил свои полномочия, взяв на себя обязанности Госдепартамента, более того – согласовал условия ведения войны против Украины, не имея на то официального мандата, и которые даже «не легли на бумагу».

Страсти вокруг приведенных в статье фактов только разгораются. Один из самых ярых друзей Украины и разоблачителей «полезных идиотов» и друзей России в американском руководстве Андрей Пионтковский активно продвигает начало слушаний в Конгрессе, обратившись с таковым требованием официально к своему конгрессмену в сенате США, и полагает, что «двухпартийное проукраинское большинство в конгрессе организует их в ближайшее время и пригласит на них госсекретаря Блинкена, самого Бернса, автора статьи Аркина, а также все источники в ЦРУ, которых он цитирует в своей статье».

Но о чем же речь? Как оказывается, глава ЦРУ Уильям Джозеф Бёрнс за несколько месяцев до начала «СВО», а именно во время визита в Москву 2-3 ноября 2021 года, согласовал с Путиным постыдное табу на запрет наносить ответные удары по российской территории и активно пытается навязывать его Украине, дабы не сорвалось его соглашение с Путиным.

То есть, Бернс знал о начале вторжения в Украину еще в начале ноября 2021 года, получается, что дал добро на «спецоперацию», поскольку даже сам Путин думал, что уложится в три дня, ну максимум – в неделю.

Но кто же ожидал, что вся Украина – и стар, и млад – встанет на защиту Отечества, что не сбежит от российской двухсоттысячной армии орков Зеленский, как потом Путин от 3-5 тысяч вагнеровцев.

А теперь вернемся к главным вопросам, которые вытекают из расследования У.Аркина:

— так был ли сговор между США и РФ, существует ли соглашение между правительствами США и РФ о «правилах дорожного движения» («rules of the road») российско-украинской войны?

— если да, то почему об этом до сих пор ничего не было известно Конгрессу и народу США?

— если нет, то на каком основании Бёрнс агрессивно навязывает эти «дорожные правила» Украине?

Конгрессу предстоит оценить действия Бёрнса и, возможно, иных высших государственных лиц США, вероятно давших ему это поручение. А также вынести решение – есть ли в поступках Бёрнса признаки государственной измены?

Кстати, именно эти вопросы во многом и вызвали воинственные заявления обычно неразговорчивого главкома ВСУ Валерия Залужного, с которыми он выступает в последнее время в американской прессе. Потому он в интервью The Washington Post и посетовал, что западные союзники, ссылаясь на опасения эскалации войны с Россией, поставили условие в отношении ракет большей дальности и другой техники: их нельзя использовать для нанесения ударов по территории России в ее международно признанных границах. «Чтобы спасти свой народ, почему я должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на вражеской территории?», — задался закономерным вопросом Залужный. Главком подчеркнул, что Украина сама будет решать, как вести борьбу и высказал уверенность, что «убивать» на территории России «можно и нужно». «Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать своим», — сказал Залужный, добавив, что сделает это «ровно столько, сколько необходимо». Он также заверил, что освободит Крым. «Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать — меня никто не остановит», — заявил он.

Иными словами, правила, выработанные двумя «высокими договаривающимся сторонами» во время визита Бёрнса в Москву, не работают. Потому как «спецоперации» на три дня не получилось, она превратилась в самую настоящую, большую, кровопролитную и длительную войну без правил, в ходе которой Россия наносит массированные ракетные удары всеми имеющимися в ее распоряжении современными средствами, причем не только по военной инфраструктуре, но и гражданской, убивая при этом мирных жителей, не говоря уже о зверствах в Буче, Ирпене, да и на всех оккупированных территориях. И Украина в этой ситуации вынуждена не только защищаться, но и освобождать свою землю от вражеской орды, гнать ее за пределы страны, уничтожать ее военные объекты, в том числе на территории самой России. Заметим, в отличие от россиян, соблюдая при этом все нормы международного гуманитарного права – а именно Женевских конвенций.

Автор в статье в «Newsweek», учитывая его близость к Демпартии, в действительности, скорее всего, хотел объяснить и оправдать действия главы ЦРУ как попытку предотвратить мировую войну, а также провалы разведывательного управления США в оценке вероятности полномасштабной войны, степени сопротивляемости украинского народа и стойкости украинского солдата. Но по итогу статья раскрыла позорные факты соглашательской политики американской администрации, некоторые представители которой и по сей день стараются «не злить Кремль» и не дать России проиграть, дабы избежать «катастрофических последствий» поражения России. Но это тема уже другой статьи, а пока наблюдаем и ждем, как будет изворачиваться Уильям Бёрнс в случае проведения слушаний в Конгрессе…