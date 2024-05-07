Голкипер Джанлуиджи Доннарумма может заключить новый контракт с «ПСЖ», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в конце сезона-2023/2024 игрок и клуб собираются обсудить условия дальнейшего сотрудничества. Утверждается, что итальянец желает стать капитаном «ПСЖ».

Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2021 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего вратаря в € 40 млн.

В нынешнем сезоне голкипер провёл 40 матчей, 16 из которых сыграл «но ноль», в остальных пропустил 36 мячей.

Вместе с клубом Доннарумма выиграл три чемпионата и два Суперкубка Франции. (championat.com)