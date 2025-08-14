Джанлуиджи Доннарумма будет зарабатывать в «Манчестер Сити» больше, чем в «ПСЖ».

La Stampa сообщает, что вратарь уже согласовал с английским клубом базовые условия контракта. В качестве оклада он будет получать те же 12 млн евро «чистыми», что и прежде, но вот за счет бонусов общий заработок может немного вырасти.

Отмечается, что Доннарумма неоднократно общался с главным тренером «горожан» Пепом Гвардиолой.

Что касается переговоров с «ПСЖ», то парижане хотят 50 млн евро, но ожидается, что в ближайшее время их запросы снизятся до 35 млн – а эту сумму «Ман Сити», вероятно, уже будет готов потратить.