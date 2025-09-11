Джанлуиджи Доннарумма гордится тем, что заинтересовал Пепа Гвардиолу.

Итальянский вратарь перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ» перед закрытием летнего трансферного окна. Сумма сделки оценивалась в 30 миллионов фунтов.

«Я думаю, его история говорит сама за себя. Тот факт, что он хотел видеть меня здесь, является поводом для гордости. Это непередаваемые эмоции. Я думаю, что работать под его руководством – это лучшее, что может случиться с футболистом. Мне не терпится выйти на поле при нем. Я уверен, что он мне очень поможет, и мы вместе добьемся больших успехов как в этом сезоне, так и в последующие годы.

Это новая глава в моей жизни и карьере. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге, потому что это лучшая лига мира. Я думаю, что для игрока переход в Премьер-лигу – это достижение самой высокой точки карьере, поэтому я очень рад быть здесь. Я готов выйти на поле в составе клуба, который так сильно хотел подписать меня, и я надеюсь, что смогу отплатить за это доверие», – сказал Доннарумма. (sports.ru)