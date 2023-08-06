Пеп Гвардиола не исключает, что останется в «Манчестер Сити» после 2025 года.

«Я подписал контракт еще на два года [в ноябре 2022-го], потому что мне здесь комфортно, и требл или его отсутствие ничего бы не изменили.

Я счастлив, люди счастливы, руководство тоже, потому что в конечном счете именно оно решает, кто будет управлять командой. Если они довольны, то и я доволен.

Я хочу защитить наши трофеи. Возможно, в конце сезона, если я устану, мы с клубом все обсудим. А может, мы продлим контракт», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

Пеп Гвардиола в 2012 году свой уход из «Барселоны» объяснил тем, что не может долго работать на одном месте: «Покидать такой клуб как «Барселона» всегда тяжело. Я ушел, потому что устал. В этом не было ничьей вины. Мне надо было отдохнуть. Не могу работать на одном месте так долго, как, например, Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед» (26,5 года – ред.), — сказал тогда Гвардиола.

Напомним, Пеп Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 годы, завоевав с командой 14 трофеев.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Как видим, оказывается он довольно-таки успешно может работать долго на одном месте.