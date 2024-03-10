В рамках 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) действующий чемпион «Манчестер Сити» принимал на своем поле «Ливерпуль». Встреча между командами завершилась со счетом 1:1.

Джон Стоунз открыл счет на 23-й минуте встречи, откликнувшись на передачу Кевина Де Брейне. На 47-й минуте вратарь «Ман Сити» Эдерсон в своей штрафной нарушил правила на Нуньесе. Арбитр встречи назначил пенальти в его ворота. Одиннадцатиметровый удар реализовал Алексис Мак Аллистер.

Это столкновение не осталось бесследным для Эдерсона, и через несколько минут ему пришлось покинуть поле. Его заменил Ортега.

После этого матча команды продолжают находиться на прежних местах в турнирной таблице АПЛ. «Ман Сити», имеющий в активе 63 набранных очка, замыкает тройку лидеров. У «Ливерпуля» на одно очко больше — второе место. Лидером является «Арсенал», который обходит команду Юргена Клоппа по дополнительным показателям при равенстве очков. Канониры в этом туре обыграли «Брентфорд» со счетом 2:1.