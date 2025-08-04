Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма готов досрочно расторгнуть контракт с клубом, сообщает журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

По данным Джейкобса, итальянский голкипер готов досрочно покинуть «ПСЖ», если ему не найдут клуб для продолжения карьеры. Отмечается, что представители Доннаруммы пока не ведут «серьёзных переговоров» с «Галатасараем» и «Манчестер Юнайтед», которые проявляли интерес к Джанлуиджи. Также Джейкобс отмечает, что Доннарумма «будет придирчив» при выборе следующего клуба.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» близок к подписанию вратаря Люки Шевалье из «Лилля» за € 40 млн. По информации Джейкобса, он будет основным голкипером.

В сезоне-2024/2025 Доннарумма выиграл с «ПСЖ» чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов. Итальянец провёл 47 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 43 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 40 млн.