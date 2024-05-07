Военная операция Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа может привести ко множеству гражданских жертв. Такое мнение выразил журналистам глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров по вопросам сотрудничества ЕС в Брюсселе.

«ЕС, США, ООН — все призывали [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху не начинать эту операцию. Однако нападение началось вчера ночью. Я боюсь, что будет много гражданских жертв, что бы вы ни говорили. В Газе 600 тыс. детей, и нет безопасных зон», — сказал он.

Боррель отметил, что в настоящее время Евросоюз не обсуждает санкции против Израиля, однако дискуссия о политических последствиях операции в Рафахе пройдет на следующей встрече глав МИД стран ЕС в середине мая. (ТАСС)