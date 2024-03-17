Израиль проведет операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель, предварительно обеспечив эвакуацию мирного населения из этого района. С таким заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, открывая еженедельное заседание израильского кабмина.

«Мы проведем операцию в Рафахе. Пройдет несколько недель, и это произойдет», — заявил Нетаньяху. «Военное давление — единственный способ уничтожить оставшиеся батальоны [палестинского радикального движения] ХАМАС и освободить всех заложников», — распространила высказывания премьера его канцелярия.

«Мы утвердили оперативные планы действий в Рафахе, включая шаги по эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий», — продолжил глава кабмина. «Это необходимый этап накануне военной операции», — добавил Нетаньяху.