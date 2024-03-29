Израиль продолжает подготовку к проведению масштабной наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщает Jerusalem Post.

Газета приводит заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который на встрече с родственниками удерживаемых ХАМАС заложников сказал: «Мы завоевали север сектора Газа и Хан-Юнис; мы обезопасили сектор и готовимся войти в Рафах».

Премьер мотивировал подготовку к операции тем, что, по его мнению, «только при продолжении оказываемого нами военного давления мы сможем вернуть заложников».