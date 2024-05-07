Президент Болгарии Румен Радев 7 мая прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает АПА, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Болгарии Румена Радева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.

***15:14

Президент Болгарии Румен Радев прибудет с официальным визитом в Азербайджан 7 мая.

Как сообщают болгарские СМИ, в ходе визита планируется подписание совместной декларации об укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией.

Целью визита Радева в Баку является укрепление и углубление двустороннего стратегического партнерства в сферах, представляющих взаимный интерес, среди которых экономика, энергетика, высокие технологии, инновации, транспорт и туризм.

В состав делегации, возглавляемой президентом Болгарии, войдут исполняющий обязанности министра энергетики, председатель группы дружбы Болгария-Азербайджан в Национальном Собрании и представители бизнеса.

В ходе визита в Азербайджан главу болгарского государства будет сопровождать его супруга Десислава Радева. (Минвал.аз)