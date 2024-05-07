Страны Евросоюза согласовали передачу 90% доходов от замороженных российских активов на оборонные цели Украины, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, речь идет о «значительной сумме, составляющей несколько миллиардов в год». При этом Украина не будет обязана закупать на эти средства оружие именно в Европе.

Шольц добавил, что соглашение находится на финальной стадии. Консенсус позволит уже летом добавить 3 млрд евро к обязательствам Евросоюза перед Украиной в размере 16 млрд, говорил комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза использовать 90% доходов от российских активов для закупки оружия и снарядов в целях поддержки Киева, а 10% передать в бюджет ЕС, чтобы инвестировать в украинскую военную промышленность.

Накануне Боррель повторил, что часть денег с активов должна быть направлена Киеву напрямую, чтобы Украина могла производить военную продукцию самостоятельно, в соответствии со своими потребностями. «Это позволит сэкономить на расходах на транспортировку и избежать задержек», — пояснил он.

В конце апреля министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем сообщил, что ЕС близок к политическому соглашению о специальном налоге на прибыль от российских активов, первый сбор которого могут ввести уже к 1 июля.

В общей сложности с февраля 2022 года страны G7 заморозили около 300 млрд евро валютных резервов Центробанка РФ, из которых примерно 208 млрд находятся в Евросоюзе, в основном в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году они принесли ему 4,33 млрд евро прибыли. А по итогам первого квартала 2024-го — 1,566 млрд евро. Средства выводятся на специальный счет. (moscowtimes.ru)