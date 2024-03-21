Венгрия выступила против конфискации доходов от замороженных активов России и покупки на них оружия для Украины. Решение об этом не будет принято на открывшемся в Брюсселе саммите ЕС, как предполагалось ранее, рассказал Deutsche Welle высокопоставленный европейский дипломат.

Тем не менее, по его словам, у большинства стран — членов ЕС есть понимание того, что конфискованные средства должны пойти на покупку оружия и боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

«Сейчас Украина больше нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине», — пояснил собеседник издания. Однако Венгрия настаивает, что деньги должны пойти на что угодно, но только не на оружие для ВСУ, добавил дипломат.

До этого Еврокомиссия предложила выделять ежегодно около 3 млрд евро с доходов от замороженных активов России для финансирования поставок оружия Украине и «стимулирования оборонной промышленности» страны, писал Bloomberg.

Средства должны были переводиться два раза в год в бюджет ЕС, а оттуда направляться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Киеву, и фонд бюджета ЕС для Украины (четырехлетняя программа помощи на 50 млрд евро).

Большая часть российских резервов в Европе — около 191 млрд евро — заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году они принесли около 4,4 млрд евро прибыли.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в ЕС принято «политическое, но не юридическое решение» использовать прибыль от замороженных активов России для помощи Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил это. «Я не могу сказать, что было единодушие, но был сильный консенсус в принятии этого решения», — отметил Боррель.

США призывали конфисковать все замороженные активы России для помощи и восстановления Украины, однако несколько европейских стран, включая Францию и Германию, отказались идти на такой шаг из-за угрозы для евро и финансовой системы ЕС.

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной. В Кремле заявили, что будут считать изъятие этих средств в пользу Украины «фактически прямым воровством» и пригрозили обратиться в суд. Глава Минфина России Антон Силуанов предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию.