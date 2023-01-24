Беларуский президент Александр Лукашенко на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране заявил, что Украина предложила Минску заключить пакт о ненападении.

Как передает издание «Белта», он не уточнил, от кого именно поступило предложение.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно», — сказал Лукашенко.

Украинская сторона эту информацию пока не комментировала.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «Кремль не располагает данными о том, что Киев предложил Минску пакт о ненападении». (unian.net)