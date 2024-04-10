Правительство Венгрии выступает против политики Евросоюза в области миграции и не поддержит новый Миграционный пакт ЕС. Это подтвердил премьер-министр страны Виктор Орбан, комментируя принятие Европарламентом свода норм и правил по вопросам миграции и предоставления убежища.

«Миграционный пакт — еще один гвоздь в крышку гроба Европейского союза. Единства больше нет, безопасных границ больше не существует. Венгрия никогда не поддастся массовому миграционному безумию! Нам нужны перемены в Брюсселе, чтобы остановить миграцию», — написал Орбан в Х (ранее Twitter).

Европарламент одобрил в среду Миграционный пакт, который разрабатывался еще с 2015 года. Он предусматривает, в частности, создание на границах ЕС фильтрационных лагерей для мигрантов, которые не имеют прав на предоставление убежища, чтобы упростить их последующую высылку обратно на родину. В то же время вводится квотированное расселение мигрантов по странам Евросоюза, от которого можно отказаться, внеся определенную плату в специальный фонд на их содержание. Пакет документов, одобренных Европарламентом, должен быть утвержден квалифицированным большинством голосов на встрече лидеров стран ЕС.