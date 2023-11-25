Армения, одна из шести стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), именуемого еще «российским НАТО», проигнорировала проходивший в Минске 23 ноября саммит. Лидеры других пяти стран-членов организации — России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, приняли участие в работе саммита.

Созданный Россией и «дышащий на ладан» военно-политический союз, фактически ведомый Москвой при показной ротации руководства организации, и служащий только интересам Кремля, так и не смог стать ни надежной структурой, обеспечивающей безопасность своих членов, ни противовесом НАТО. и, находясь на последнем издыхании, занимается просто имитацией деятельности, не имея уже никаких инструментов давления на страны-участницы.

Организация, якобы созданная для защиты своих членов от внешнего врага, а по сути как силовой инструмент контроля над т.н. «партнерами», в том числе для вмешательства в их внутренние политические дела, крайне неэффективна и не в состоянии даже обеспечить безопасность внутри своих границ, о чем свидетельствуют периодически возникающие, пусть и небольшие, пограничные конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном с десятками убитых и сотнями раненых, множеством сгоревших домов и других объектов. Разве что для усмирения восставших, как это было в Казахстане в январе 2022-го, причем с быстрым выдворением российских войск, намеренных обосноваться там надолго, обратно.

Не подлежит никакому логическому объяснению и тот факт, что фактически все страны-участницы в армяно-азербайджанском конфликте фактически поддерживали не члена блока Армению, а Азербайджан. Разумеется, ответы лежат в другой плоскости, но никак не объясняют атмосферу внутри организации. К этому можно добавить и обиды Армении на основного члена ОДКБ – Россию за потерю «арцаха». Более того, союзники по ОДКБ не признали даже новых границ самой России, возникших в результате оккупации Крыма и Донбасса. И Москве даже не удалось вовлечь в активные военные действия на территории Украины Беларусь, состоящую помимо членства в ОДКБ и в союзном с Россией «государстве».

А что будет, представим гипотетически (потому как таких угроз не существует, скорее сама Россия вторгнется под любым надуманным предлогом для расширения своих территорий или воссоздания «СССР-2»), если на одну из стран ОДКБ нападут внешние враги? Впишутся ли другие ее члены за безопасность союзника? Вопрос риторический.

Все это свидетельствует о нефункциональности и, даже, нежизнеспособности ОДКБ, фундамент которой начала расшатывать самая маленькая и слабая страна блока – Армения, отказавшаяся подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2022 года, проводить учения ОДКБ на своей территории в январе 2023 года, при этом организовавшая в сентябре на своей территории совместные с американцами учения Eagle Partner, отозвавшая 5 сентября 2023 года своего постпреда из ОДКБ. 17 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Европарламенте выступил с критикой российских миротворцев, которые, по его словам, бездействовали во время «исхода» жителей из Нагорного Карабаха, а «вишенкой на торте» стал отказ Пашиняна от участия на саммите в Минске 23 ноября.

Россия же в этой ситуации вынуждена строить «хорошую мину при плохой игре». Кремлю устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова остается только выражать «сожаление», что никого от Армении не было на саммите, и надеяться, что «Армения не меняет векторы своей внешней политики и остается союзником и стратегическим партнером». А Армения, тем временем, играет на два фронта, успокаивая Россию, что «не рассматривает возможность выхода из ОДКБ и Евразийского экономического союза, несмотря на «разногласия по некоторым вопросам». Пока…

Потому как демарш Пашиняна против ОДКБ, одновременно активно выстраивающего отношения с США Европой, в частности с Францией, стран Центральной Азии с Китаем свидетельствуют о «формальном» характере союзничества в рамках этой организации и ее нефункциональности.

И тут возникает закономерный вопрос: зачем же Россия пытается оживить полутруп, многие органы которого уже не жизнеспособны? Зачем ей организация, многие члены которой поддерживают санкции против РФ, мешают вещанию русских телеканалов, не препятствуют русофобии и ориентируются на ее геополитических противников? По сути, стремление сохранить ОДКБ – это попытка России соответствовать определенному статусу державы, определяющей политику на постсоветском пространстве. Но кого пытается обмануть Россия? Не себя ли? Тут к месту процитировать бессмертного Александра Сергеевича — «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!».

Россия вынуждена действовать в силу определенной инерции, ранее взятых на себя обязательств по отношению к ОДКБ. Но, может, стоит сообразить — кто союзник, а кто – нет? Вот президент Беларуси Александр Лукашенко давно это понял, предсказав еще на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, что ее «судьба зависит от успеха спецоперации на (в – авт.) Украине: «Если победит Россия, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет».

Что подтверждает недееспособность ОДКБ и что следует доказать… Украине, победа которой над Россией завершит центробежные процессы. Забив последний гвоздь в крышку ее гроба.